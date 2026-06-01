RAMS Başakşehir'in Kamp Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in 2026-2027 sezonu öncesi kamp programı belli oldu.
Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre 22 Haziran Pazartesi günü tesiste toplanacak ekip, 5-16 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Geinberg kasabasında kamp yapacak.
Hazırlık maçlarının programı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.
