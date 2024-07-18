RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu Rakibi Belli Oldu

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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi San Marino temsilcisi La Fiorita 1967 oldu.

UEFA Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk maçında Belarus ekibi Isloch Minsk'e 1-0 mağlup olan San Marino temsilcisi La Fiorita, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup etti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçidi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran La Fiorita adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla 2. ön eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi San Marino temsilcisi oldu. - İSTANBUL