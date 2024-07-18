RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu Rakibi Belli Oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda rakibi San Marino temsilcisi La Fiorita 1967 oldu.
UEFA Konferans Ligi 1. Ön Eleme Turu ilk maçında Belarus ekibi Isloch Minsk'e 1-0 mağlup olan San Marino temsilcisi La Fiorita, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup etti. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçidi. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kuran La Fiorita adını bir üst tura yazdırdı. Bu sonuçla 2. ön eleme turunda RAMS Başakşehir'in rakibi San Marino temsilcisi oldu. - İSTANBUL
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