RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli olacak

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UEFA Konferans Ligi 1. ön eleme turunda Isloch Minsk, deplasmanda La Fiorita'yı 1-0 mağlup etti. 18 Temmuz'da oynanacak rövanş mücadelesinin ardından RAMS Başakşehir'in, 2. turdaki rakibi belli olacak.

RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 4. sırada tamamladı ve Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazandı. Turuncu-lacivertlilerin, 25 Temmuz'da oynayacağı karşılaşmadaki rakibi Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinde tur atlayan takım olacak. İlk maçı Isloch Minsk 1-0 kazandı ve evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın tek golü ise 34. dakikada Rus futbolcu Aleksandr Putsko'dan geldi.

İstanbul ekibinin turnuvadaki rakibi, Isloch Minsk ile La Fiorita arasında 18 Temmuz'da TSİ 20.30'da oynanacak rövanş mücadelesinin ardından belli olacak. - İSTANBUL