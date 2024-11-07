RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacağı üçüncü hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Parken
Hakemler: Joey Kooij, Joost van Zuilen, Patrick Inia (Hollanda)
Kopenhag: Trott, Huescas, Pereira, Lopez, Diks, Clem, Lerager, Elyounoussi, Froholdt, Mattsson, Onugkha
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Berat Özdemir, Figueiredo, Berkay Özcan, Davidson, Keny
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir Kopenhag'a Konuk Oluyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?