Rams Başakşehir, La Fiorita 1967 ile rövanş maçına hazır

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda La Fiorita 1967 ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 21.45'te San Marino Stadyumu'nda La Fiorita 1967 ile karşılaşacak. - İSTANBUL
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