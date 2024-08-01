RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi

Stat: San Marino
Hakemler: Granit Maqedonci, Robin Wilde, Simon Kristensson (İsveç)
La Fiorita: Zavoli, Di Modugno (Dk. 62 Guerri), Santi, Mazzotti, Felipe (Dk. 63 Semeraro), Cicarelli, Semprini, Toccaceli (Dk. 74 Zafferani), Greco, Casolla (Dk. 79 Portaccio), Olcese (Dk. 79 Lago)
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner (Dk. 73 Keny), Berkay Özcan, Onur Ergün (Dk. 83 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 83 Lima), Pelkas (Dk. 66 Figueiredo), Davidson (Dk. 66 Serdar Gürler), Piatek
Goller: Dk. 13 Piatek, Dk. 31 Ömer Ali Şahiner, Dk. 35 Hamza Güreler, Dk. 90+1 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 34 Cicarelli (La Fiorita), Dk. 53 Ba (RAMS Başakşehir)
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında konuk olduğu San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.
54. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazından attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan, penaltı noktası civarından şut çekti. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
83. dakikada Keny, pasını Berkay Özcan'a aktardı. Berkay Özcan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şut, üstten auta çıktı.
90+1. dakikada Piatek maça son noktayı koydu. Figueiredo'nun ortasında penaltı noktası civarında Keny, topa kafayla vurdu. Piatek, kaleci Zavoli'nin çeldiği topu tamamlayarak fileleri sarstı: 0-4.
Karşılaşma, Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sona erdi. İlk maçı da 6-1 kazanan Başakşehir, 3. eleme turunda Gürcistan'ın Iberia Tiflis ekibinin rakibi oldu.
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