RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Dün oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.
Turuncu-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından 12 Mart Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlılarına devam edecek.
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TFF 3. Lig 2. Grup 23. hafta maçında Pazarspor, evinde karşılaştığı Hacettepe 1945 Spor Kulübünü Emre Turan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta sarı kartlar da çıktı.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 30. haftasında oynanan Serik Belediyespor maçının hakem kararlarıyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp, hakemlerin kulübün emeklerini hiçe saydığını belirterek TFF'yi göreve çağırdı.
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabı, Kayseri'de gerçekleştirildi. 870 metre uzunluğundaki pistte 8 ülkeden 16 sporcu yarıştı. Norveçli Magnus Reiten birinci, ABD'li Jesse Kirchmeyer ikinci ve Avusturyalı Elias Bacher üçüncü oldu. Ödüller, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek tarafından verildi.
Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen ve sakatlığının ardından sahalara geri dönen Merih Demiral'ın bıyık bırakması sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Samsunspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda da her iki takım da gol bulamayınca maç berabere tamamlandı.
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