RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti. Bitexen Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı. Ekip, bir günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam edecek.

10.03.2024 17:07  Güncelleme: 17:11
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 16 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Dün oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, bir günlük iznin ardından 12 Mart Salı günü gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlılarına devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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