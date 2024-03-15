RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını tamamladı

Nevşehir'de düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları başladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları, Nevşehir'de başladı. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, İsviçre ve Azerbaycan'dan 13 ve 15 yaş altı kız ve erkek sporcuların katıldığı müsabakalar, 17 Mart'ta sona erecek. TMTF Başkanı Oktay Çimen, organizasyonun Türk masa tenisinin Avrupa'daki vizyonu için önemli olduğunu belirtti.