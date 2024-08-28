RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i mağlup ederek lig aşamasına yükseldi - Son Dakika
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Spor

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i mağlup ederek lig aşamasına yükseldi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, adını lig aşamasına yazdırdı. Ömer Ali Şahiner ve Olivier Kemen'in attığı gollerle turuncu-lacivertli ekip galip geldi. Kura çekimi ise 30 Ağustos Cuma günü yapılacak.

28.08.2024 21:47
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir, adını lig aşamasına yazdırdı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 sona eren maçta turuncu-lacivertli ekibe turu getiren golleri 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen attı.

St. Patrick's Athletic'te Aaron Bolger 81. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Konferans Ligi kura çekimi cuma günü

Yeni formatıyla oynanacak Konferans Ligi'nde kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek.

Başakşehir çekilecek kura sonrasında, lig aşamasında 3'ü evinde 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 farklı takımla karşı karşıya gelecek.

Ömer Ali Şahiner ve Kemen Avrupa kupalarında 2. golünü attı

St. Patrick's Athletic karşısında RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri atan Ömer Ali Şahiner ve Kemen, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarında 2. kez gol sevinci yaşadı.

Ömer Ali, Başakşehir'in bu sezon deplasmanda San Marino ekibi La Fiorita'yı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada, Kemen de La Fiorita'yı İstanbul'da 6-1 yendiği maçta birer gol atmıştı.

Duarte sakatlandı

RAMS Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte maçın 6. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Duarte'nin yerine Kemen oyuna girdi.

Kaynak: AA

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