Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, turnuva maçıyla sona erdi.
RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › RAMS Başakşehir, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika