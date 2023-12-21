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RAMS Başakşehir, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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RAMS Başakşehir, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak olan RAMS Başakşehir, antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, turnuva maçıyla sona erdi. Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

RAMS Başakşehir, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
21.12.2023 - 19:31,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak RAMS Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, turnuva maçıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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