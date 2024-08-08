RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde galibiyetle başladı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ın Iberia 1999 takımını 1-0 mağlup etti.
Hakemler: David Dickinson
Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Nonikashvili (Sikharulidze dk. 90+3), Mamageishvili, Iuri Tabatadze (Mamatsashvili dk. 80), Kokhreidze (Otar Mamageishvili dk. 74), Sylla
Yedekler: Botchorishvili, Narimanidze, Agbalaka, G. Tabatadze, Dadiani, Geguchadze, Akhvlediani, Khachidze, Kurtanidze
Teknik Direktör: Levan Korghalidze
RAMS Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay (Lima dk. 88), Deniz (Serkan Gürler dk. 80), Pelkas (Keny dk. 80), Davidson, Piatek (Figueiredo dk. 72)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ba, Ahmed Touba, Emre Kaplan
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Davidson (dk. 87) (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Sylla, Nonikashvili (Iberia), Ömer Ali Şahiner, Piatek, Onur Ergün (RAMS Başakşehir) - İSTANBUL
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