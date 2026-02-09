RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı
09.02.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı
Haber Videosu

Rams Başakşehir, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir.'' denildi.

Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 17 yaşındaki Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'nin transfer edildiğini duyurdu.

RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir." denildi.

RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı

GELECEK VADEDEN İSİMLER ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Saba Kharebashvili, genç yaşına rağmen Dinamo Tiflis formasıyla 58 resmi müsabakada mücadele etti. Gürcistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını terleten Kharebashvili, Gürcü futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.

Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Evinin bahçesinde korkunç son Başı şerit testereye sıkıştı Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı
Katliam gibi kaza 30 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! 30 kişi feci şekilde can verdi

22:06
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı’ndan birkaç saat önce ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık
21:54
Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
21:47
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
Avustralya polisinden namaz kılan Müslümanlara sert müdahale
20:51
Bakan Fidan’dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran açıklaması: Ani bir savaş ihtimali yok
20:49
Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüm stat ayakta alkışladı
Kadıköy'de inanılmaz anlar! Tüm stat ayakta alkışladı
20:09
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu
19:54
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan’ın Türkiye’yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde
19:27
Mesut Özarslan’ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Mesut Özarslan'ın istifasının ardından belediye binasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 22:38:06. #7.11#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.