RAMS Global Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.
Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.
Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son maçlarda istenilen sonuçları alamadıklarını, yaptıkları son 4 mücadeleyi kaybederek taraftarlarını üzdüklerini söyledi.
Sahalarında oynayacakları Bursa maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Cıvıldak, "Son haftalarda zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadık. Bu takımlar hem bütçe olarak hem de oyuncu olarak üst seviyede takımlar. Rakibimiz ilk 4 için mücadele ediyorsa biz de ilk 8 ve Avrupa kupaları hedefi için çalışıyoruz. Seyircimizin de desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağımız bir maç olacak. Oyuncularımıza güveniyoruz, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz." diye konuştu.
RAMS Global Cizre Belediyespor, 17 Şubat Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Cizre Spor Salonu'nda saat 14.00'te konuk edecek.
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