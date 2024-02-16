RAMS Global Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek

RAMS Global Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'u konuk edecek

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Cizre Spor Salonu'nda saat 14.00'te konuk edecek. Takım, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

16.02.2024 17:58
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 20. haftasında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerinde kampa girdi.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Cizre Spor Salonu'nda saat 14.00'te konuk edecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: RAMS Global Cizre Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika
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