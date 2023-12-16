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Rams Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçını kazanmak istiyor - Son Dakika
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Rams Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçını kazanmak istiyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Develi Belediyespor ile yapacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Takımın başantrenörü ve kulüp başkanı, kendi sahalarında oynamanın avantajını vurgulayarak taraftar desteğine güvendiklerini belirtti.

Rams Global Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor maçını kazanmak istiyor
16.12.2023 - 15:26,
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Rams Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yarın sahasında Develi Belediyespor ile yapacağı maçı kazanarak, çıkışını sürdürmek istiyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3. sezona istediği gibi başlayamayan Rams Global Cizre Belediyespor, geride kalan 11 haftada 7 yenilgi, 4 galibiyetle 9. sırasında yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, son 3 haftada elde ettiği 3 galibiyetle çıkışa geçti. Taraftarı önünde Develi Belediyespor'u ağırlayacak olan Rams Global Cizre Belediyespor son hazırlıklarını tamamladı. Takımın başantrenörü Nuri Şahin, son haftalarda iyi bir performans yakalandığını belirterek, "Kendi evimizde oynuyoruz artık, bu da bizim için müthiş bir şey. Kendi seyircimiz önünde oynamak takımın motivasyonunu arttırıyor. Aynı zamanda Cizre halkı da kendi takımını izliyor. Bizde böyle bir atmosferde oynamaktan çok mutluyuz. Seyircimizle birlikte inşallah daha güzel sonuçlar alacağız. İlk yarının son maçlarını oynuyoruz. İkinci yarı daha iyi ve başarılı sonuçlar alacak olan bir takım olacak. Oyuncularım ile çok ciddi çalışma yapıyoruz" dedi.

Taraftarlara güvendiklerini belirten Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, "Malum sahamız gecikince maçlarımızın çoğunu deplasmanda oynamak zorunda kaldık. Şu anda 13 puana sahibiz. Hedefimiz bu sene için ilk 5 arasında olmaktır. Son 2 maçımızı da kazandık. Yarın Develi Belediyespor ile bir maçımız var. Bu maçı kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Bundan sonraki maçlarımızı kendi sahamızda oynadığımız için biraz daha avantajlıyız. Türkiye'de görülmemiş bir seyirci potansiyelimiz var. Artık sahamızdaki maçlarda seyircimiz salonu dolduruyor, bu da bizim için avantaj. Bundan sonra deplasmana gelecek olan takımlar için maçlar zor geçecek. Takımımıza güveniyoruz, sahamızda oynayacağımız tüm maçları seyircilerimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz" diye konuştu. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA
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voleybol, Sigorta, Son Dakika

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