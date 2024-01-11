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RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazırlanıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına devam ediyor. Cizre Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takım, maçı kazanmayı hedefliyor. Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Beşir Güzel, Galatasaray'ın güçlü bir takım olduğunu belirterek, seyircilerin desteğiyle zorlu maçı kazanacaklarına inandıklarını söyledi. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü Cizre Spor Salonu'nda saat 14.00'te oynanacak.

RAMS Global Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazırlanıyor
11.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:41
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 15. haftasında konuk edeceği Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına devam etti.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, yapılan maçla tamamlandı.

Cizre Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Beşir Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son 5 maçın 4'ünü kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını söyledi.

Galatasaray ile kendi saha ve seyircileri önünde zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Güzel, "İnşallah seyircimizin de desteği ile bu zorlu maçı alacağız. Galatasaray çok iyi bir takım ve şampiyonluğa oynuyor. Bizim hedefimiz de ilk 6. Son iki yılda ilk 8'e girmeyi başardık. Bu yıl daha üstünü hedefliyoruz. Bunun için iyi bir kadro kuruldu. Sporcularımıza güveniyoruz ve bu maçı alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Cizre Belediyespor, 13 Ocak Cumartesi günü Galatasaray HDI Sigorta'yı Cizre Spor Salonu'nda saat 14.00'da konuk edecek.

Kaynak: AA
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