 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı konuk edecek olan RAMS Global Cizre Belediyespor, maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Takım antrenörü Behmen Cıvıldak, son maçlarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ve bu hafta zorlu bir maça çıkacaklarını belirtti. Cıvıldak, oyuncularına güvendiklerini ve seyircinin desteğiyle en iyi performansı sergileyeceklerini ifade etti.

01.02.2024 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Halkbank'ı konuk edecek RAMS Global Cizre Belediyespor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top atma, tutma, servis, manşet, smaç, sıçrama, blok hareketleri, savunma, dublaj, geriden oyun kurma çalışmalarıyla devam eden idman, oynanan maçla tamamlandı.

Takım antrenörlerinden Behmen Cıvıldak, AA muhabirine, ligde son maçlarda istenilen sonuçları alamadıklarını, yaptıkları son 4 mücadeleyi kaybederek taraftarlarını üzdüklerini söyledi.

Son haftalarda karşılaştıkları rakiplerin şampiyonluk adayları olduğunu anımsatan Cıvıldak, bu hafta da şampiyonluğun en büyük adaylarından Halkbank ile karşılaşacaklarını belirtti.

Zor bir maça çıkacaklarını aktaran Cıvıldak, "Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyorsa biz de ilk 8 ve Avrupa kupaları hedefi için çalışıyoruz. Seyircimizin de desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağımız bir maç olacak. Oyuncularımıza güveniyoruz, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz." diye konuştu.

RAMS Global Cizre Belediyespor, 3 Şubat Cumartesi günü Halkbank'ı Cizre Spor Salonu'nda saat 13.00'te konuk edecek.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

voleybol, Halkbank, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 18:10:57. #1.12#
SON DAKİKA: RAMS Global Cizre Belediyespor, Halkbank maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement