RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu - Son Dakika

RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu

RAMS Global, Fenerbahçe\'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu
Son Güncelleme: 02.09.2023 15:31

RAMS Global, Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının 'Forma sırt numara altı ve forma önü' sponsoru oldu. RAMS Global, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na Euroleague 'Forma Önü Sponsorluğu' yaparken, Türkiye Basketbol TBL'de ise 'Forma Sırt Sponsorluğu' anlaşması imzaladı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru ise GAİN Medya oldu.

Türk sporuna kattığı değer ile adından söz ettiren RAMS Global, Fenerbahçe erkek ve kadın basketbol takımlarının 'Forma sırt numara altı ve forma önü' sponsoru oldu.

1 SEZONLUK ANLAŞMA İMZALANDI

Türk sporu ve sporcusuna verdiği değerle dikkat çeken RAMS Global, 2023-2024 sezonu için Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Euroleague 'Forma Önü Sponsorluğu', TBL'de ise 'Forma Sırt Sponsorluğu' anlaşması imzaladı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın forma sırt sponsoru ise RAMS Global iştiraki ve Türkiye'nin yeni nesil dijital içerik platformu olan GAİN Medya oldu.

RAMS GLOBAL BİRÇOK SEKTÖRDE ÖNCÜ GÜÇ

Öte yandan RAMS Global, 35 yılı aşkın süredir Türkiye ve dünyanın birçok ülkede başta inşaat ve gayrimenkul olmak üzere sağlık, medya, turizm, madencilik, gıda, paylaşımlı ofis ve mobilya sektörlerinde öncü bir güç olarak iz bırakan projelere imza atıyor.

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Global, Fenerbahçe'nin kadın ve erkek basketbol takımlarına sponsor oldu - Son Dakika


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