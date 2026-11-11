RAMS Park\'ın çimi milli arada Galatasaray tarafından yenileniyor

RAMS Park'ın çimi milli arada Galatasaray tarafından yenileniyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, milli arada RAMS Park'ın çimini gübreleme ve çim dikimiyle yenilemeye başladı. Saha bakım ekibinin gece gündüz çalışarak zemini Samsunspor maçına yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.
GALATASARAY, liglere verilen milli arada RAMS Park'ın zeminindeki sorunu çözmek için çalışma başlattı.
Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler maçının bitimiyle birlikte başlatılan operasyonda, RAMS Park'ın zeminin kısa sürede toparlanması amacıyla gübreleme ve çim dikimi işlemleri devreye sokuldu. Saha bakım ekibinin gece gündüz aralıksız olarak çalışarak yenileme işlemlerini sürdürdüğü ve zemini Samsunspor karşılaşmasına yetiştirmeye çalıştığı bildirildi.
Kaynak: DHA
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