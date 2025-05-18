Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak 1 puan alması durumunda ligde 25. kez şampiyonluğunu ilan edecek.Karşılaşma öncesi Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri hınca hınç doldururken tribünlerdeki bir pankart oldukça dikkat çekti.
Asılan pankartta Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jose Mourinho'ya göndermede bulunuldu. Mourinho'nun fotoğrafının olduğu pankartta "Dünyanın en pahalı ınfluencerı' yazıldığı görüldü. Sarı-kırmızılı taraftarların hazırladığı bu pankart sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Öte yandan Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da gönderme yaptı. Birçok taraftarın stadyuma giriş anlarında Ali Koç maskesi takarak stadyumda yer aldığı görüldü.
Son Dakika › Spor › RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı - Son Dakika
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