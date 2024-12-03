RAMS Park'taki Güneş Panellerinin Bakımı Yapıldı - Son Dakika
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RAMS Park'taki Güneş Panellerinin Bakımı Yapıldı

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Galatasaray'ın stadyumu RAMS Park'taki güneş enerjisi panellerinin bakım çalışmaları görüntülendi.

03.12.2024 14:53
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- RAMS Park'taki güneş enerji panellerinin bakım çalışmaları görüntülendi

İSTANBUL - Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park'ın çatısındaki dev güneş panellerinin bakım çalışmaları görüntülendi.

Ali Sami Yen Spor Komleksi RAMS Park'ın çatısındaki dev güneş enerjisi santralinin bakım çalışmaları görüntülendi. Güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stat unvanına sahip olan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren stadyumun çatısındaki 40 bin metrekarelik alana kurulu dev güneş enerjisi panelleri, enerji üretiminin kesintisiz devam etmesi için bakım çalışmasından geçirildi. Çatıdaki yoğun bakım çalışmaları anbean kameralara yansırken, işçilerin güvenlik halatlarına bağlı olarak panellerin yerleştirileceği alanları hazırlamak için dikkatlice çalıştıkları görüldü.

Çatıdaki dev santral 2021 yılında üretime başladı

Kurulu gücüyle dünyanın en büyük stadyum üstü güneş enerjisi santrali unvanını kazanarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dev santral, 2021 yılında üretime başlamıştı. Stadyumun çatısında bulunan 10 bini aşkın güneş paneli, 4,2 MW kurulu güç kapasitesiyle dünyanın en büyük stadyum güneş enerjisi santralini oluştururken, yılda yaklaşık 2 bin hanenin enerji ihtiyacına eşdeğer 4.650 MWh elektrik üretiyor.

RAMS Park\'taki Güneş Panellerinin Bakımı Yapıldı
Kaynak: İHA

Galatasaray, Teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Park'taki Güneş Panellerinin Bakımı Yapıldı - Son Dakika

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