Rapid Bükreş'i deplasmanda 101-51 yenen Fenerbahçe Tarfin ikinci maçını kazandı - Son Dakika
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Rapid Bükreş'i deplasmanda 101-51 yenen Fenerbahçe Tarfin ikinci maçını kazandı

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Rapid Bükreş'i 101-51 mağlup etti. İlk çeyreği 21-13, devreyi 56-21 önde geçen sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 77-34'le geçtiği karşılaşmada grubundaki ikinci maçını da kazandı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçen Fenerbahçe Tarfin devreye 56-21 önde girdi. Üçüncü periyodu 77-34'le geçen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 101-51 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kazandı.

Kaynak: AA
Rapid BükreşFenerbahçeSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Rapid Bükreş'i deplasmanda 101-51 yenen Fenerbahçe Tarfin ikinci maçını kazandı - Son Dakika
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