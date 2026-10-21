Rapid Bükreş'i deplasmanda 101-51 yenen Fenerbahçe Tarfin ikinci maçını kazandı

Rapid Bükreş'i deplasmanda 101-51 yenen Fenerbahçe Tarfin ikinci maçını kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Rapid Bükreş'i 101-51 mağlup etti. İlk çeyreği 21-13, devreyi 56-21 önde geçen sarı-lacivertliler, üçüncü periyodu 77-34'le geçtiği karşılaşmada grubundaki ikinci maçını da kazandı.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında Fenerbahçe Tarfin, Romanya'nın Rapid Bükreş takımını deplasmanda 101-51 mağlup etti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-13 önde geçen Fenerbahçe Tarfin devreye 56-21 önde girdi. Üçüncü periyodu 77-34'le geçen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 101-51 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla grubundaki ikinci maçını da kazandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?