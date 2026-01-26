Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Haberin Videosunu İzleyin
Rasim Ozan\'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran\'da geri gelecek
26.01.2026 14:35  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Rasim Ozan\'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran\'da geri gelecek
Haber Videosu

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe gündemine dair çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kütahyalı, ''Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek'' dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yaptığı açıklamada Ali Koç'un yeniden göreve döneceğini iddia etti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN ALİ KOÇ İDDİASI

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'da canlı yayında Fenerbahçe yönetimiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, mevcut sürecin uzun vadeli olmayacağını savundu.

"ALİ KOÇ HAZİRAN'DA GERİ GELECEK"

Kütahyalı, açıklamasında Sadettin Saran'ın görevi bırakacağını öne sürerek, "Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerini sürdürerek, "Sadettin Saran dönemi Haziran 2026'da bitecek ve Ali Koç geri gelecektir" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Saadettin Saran, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4857Fener 4857Fener:
    mahkemeden bir ceza çıkarsa bu dediği olabilir 4 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:46:30. #7.11#
SON DAKİKA: Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.