Rasim Ozan\'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran\'da geri gelecek

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yaptığı açıklamada Ali Koç'un yeniden göreve döneceğini iddia etti.
Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'da canlı yayında Fenerbahçe yönetimiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, mevcut sürecin uzun vadeli olmayacağını savundu.
Kütahyalı, açıklamasında Sadettin Saran'ın görevi bırakacağını öne sürerek, "Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek" dedi.
Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerini sürdürerek, "Sadettin Saran dönemi Haziran 2026'da bitecek ve Ali Koç geri gelecektir" ifadelerini kullandı.
