Beyaz Futbol programı yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor maçından sonra kalabalık megafonla taraftara seslenen Başkan Ali Koç'u ti'ye aldı.
Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a efsane sinema sanatçısı Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde megafonla 'Domates' diye seslendiği sahneden gönderme yaptı.
Kütahyalı, "Züğürt Ağa Fenerbahçe'nin başında. Fenerbahçe'de hiçbir şey değişmiyor. Taraftarlar kusura bakmasın geçen hafta onları sonuna kadar savundum ama bu hafta da mı operasyon diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi - Son Dakika Spor