Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak - Son Dakika
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Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak

Rasim Ozan Kütahyalı\'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe\'yi şampiyon yapacak

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Federasyonun Fenerbahçe'yi dışlayamayacağına vurgu yapan Kütahyalı, "Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun" ifadelerini kullandı.

22.07.2024 11:22
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Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu. Seçim zaferinin ardından konuşan Hacıosmanoğlu geçmişi unutarak temiz bir sayfa açacağını söylerken gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sezon Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını iddia etti.

"TFF, FENERBAHÇE'Yİ DIŞLAYAMAZ"

Kütahyalı açıklamasında, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç'u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe'yi dışlayamaz. Fenerbahçe'yi kaybetmek istemezler" dedi.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPACAKLAR"

Rasim Ozan Kütahyalı ayrıca, "Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK TARTIŞMALAR YAŞANACAK"

Gelecek sezon Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak maçlarla ilgili de görüş bildiren Kütahyalı, "Hakem hangi taraf lehine hata yapsa, diğer taraf Hacıosmanoğlu'nu hedef alacak. Fenerbahçe, 'Trabzon'un çocuğu iş başında' diyecek; Trabzon halkı ise 'Kendi şehrinin haklarını koruyamıyor' sözleriyle tepki gösterecek. Her yönden bakıldığında, önümüzdeki sezon büyük tartışmalar yaşanacak. Galatasaray zaten hiçbirinden memnun değil. Beşiktaş da arafta kalmış durumda. Büyükekşi'ye parmak sallama olayından dolayı biraz kızgınlardı" açıklamasını yaptı.

ALİ KOÇ BOŞ OY KULLANMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Buraya geldin mi oyunu kullanman lazım. Bizim oyumuz boş oy, biz kimseyi desteklemiyoruz" sözleriyle yapılan seçimde ne Mehmet Büyükekşi'yi ne de İbrahim Hacıosmanoğlu'nu desteklemedikleri ve boş oy kullandığını açıklamıştı.

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı. Bu sonuçla, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

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Son Dakika Spor Rasim Ozan Kütahyalı'dan tartışma yaratacak iddia: İbrahim Hacıosmanoğlu Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erol MARASLI: Bu satlık kalem hala konusuyor. 10 0 Yanıtla
  • soner: Kalitesi olmayanların ne yorum yaptığının önemi yok Haber mi bu şimdi 8 0 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili: Bu adamı haber yapmaya gerek yok kalitesi belli biridir. Son dakika bunami kaldı yazık 6 0 Yanıtla
  • ferhat eser: buda aklı sıra geselileri gazlıyacak koçum memet gitti artık geçti o işler gese 10 sene şampiyonluk göremez bu sene adalet tecelli edecek şampiyon BEŞİKTAŞ olacak 2 1 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: daha lig başlamadan ortalığı bulandırıyor 2 0 Yanıtla
  • Emrah Aytekin: Dünyanın en tehlikeli canlıları arasındasın ROK! 1 0 Yanıtla
  • Cihan Kışla: Beşiktaş sayesinde kazandı fb boş oy gs büyükekşiyi Bjk de Hacıosmanoğlu nu destekledi büyüklerden 6 oy kullandı Bjk hepsi ona gitti kazandı 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Demir: Buradan şuanlaşılıyor çok net olarak iki yıldır GS yı büyükelşi şampiyon yaptı diyor Rasim Ozan ama şu dabir gerçek GS medyası ligin başında hep FB yi şampiyon yaparlar sonuç hüsran olur 0 0 Yanıtla

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