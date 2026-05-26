Rayo Vallecano Avrupa Kupası Finalinde

26.05.2026 11:25
Rayo Vallecano, Crystal Palace ile finalde karşılaşarak tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi'nde İngiltere'nin Crystal Palace ekibiyle yarın finalde karşılaşacak İspanya temsilcisi Rayo Vallecano, tarihinde ilk kez Avrupa kupası kazanmayı hedefliyor.

Almanya'nın Leipzig kentinde şehir ile aynı adı taşıyan statta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak finalde boy göstermeye hak kazanan Rayo Vallecano, kulüp tarihinde ilk kez finalde mücadele edecek.

Avrupa kupalarında ikinci kez yer alan İspanyol temsilcisi, ilk macerasını 2000-2001 sezonunda yaşadı. Ön eleme turundan başladığı o zamanki adı UEFA Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen Rayo Vallecano, bir başka İspanya takımı Alaves'e elenmekten kurtulamadı.

İspanya 1. Futbol Ligi'ni (LaLiga) geçen sezon 8. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Rayo Vallecano, 24 sezon sonra katıldığı Avrupa kupalarına play-off turundan başladı.

Belarus'un Neman Grodno ekibini 1-0 ve 4-0'lık skorla yenen kırmızı-beyazlılar, lig aşamasına yükseldi.

Lig aşamasında en çok gol atan ikinci ekip

Shkendija, Hacken, Lech Poznan, Slovan Bratislava, Jagiellonia ve Drita ile lig aşamasında karşılaşan Rayo Vallecano, bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle hanesine 13 puan yazdırdı.

Shkendija'yı 2-0, Lech Poznan'ı 3-2, Jagiellonia'yı 2-1 ve Drita'yı 3-0 skorlarla yenen İspanyol ekibi, Hacken ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlılar, Slovan Bratislava'ya 2-1 mağlup olurken lig aşamasını averajla 5. sırada tamamlayarak son 16 play-off turunda boy göstermeye hak kazandı.

6 maçta 13 gol atan Rayo Vallecano, kalesinde ise 7 gol görürken +6 averajla üst tura çıkmayı başardı.

İspanyol temsilcisi, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve ligin 14 golle en golcü takımı olan AEK'nın ardından bu kulvarda ikinci sırada yer aldı.

Samsunspor'u eledi

Konferans Ligi'nde lig aşamasının ardından son 16 turunda Samsunspor ile eşleşen Rayo Vallecano, deplasmanda 3-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında 1-0 mağlup olmasına karşın turu geçti.

Bu mağlubiyet, İspanyol ekibinin Avrupa kupalarında bu sezon sahasında yaşadığı tek yenilgi oldu.

Çeyrek finalde Yunanistan ekibi AEK ile kozlarını paylaşan Rayo Vallecano, evinde 3-0 kazanırken, deplasmanda ise 3-1 yenilmesine rağmen turu geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.

Bu turda Fransa temsilcisi Strasbourg'u iki maçta da 1-0'lık skorlarla yenmeyi başaran Rayo Vallecano, finalde Crystal Palace'a rakip oldu.

Hedef, kulüp tarihinin en büyük başarısı

İspanyol takımı, Crystal Palace ile oynayacağı final maçında kulüp tarihinin en büyük başarısının peşinde.

2017-2018'de LaLiga 2'yi zirvede tamamlayarak bir üst lige yükselen Rayo Vallecano'nun geçmişinde büyük başarılar bulunmuyor.

Teknik direktör Inigo Perez, finalde kupayı kazanarak hem kulüp tarihinin hem de kendi kariyerinin en önemli başarısını elde etmeyi hedefliyor.

Rayo Vallecano, takım oyununa güveniyor

İspanyol ekibi, kadrosunda dünya çapında bir yıldız bulundurmasa da takım oyunuyla başarının peşinde koşuyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte bu sezon tüm kulvarlarda 19 farklı futbolcu skor katkısı verdi.

Bu sezon takımın en golcü oyuncuları 12'şer golle Jorge de Frutos ve Alvaro Garcia oldu. Söz konusu iki futbolcuyu 8'er golle Sergio Camello ve Alemao takip etti.

2025-2026'da 56 karşılaşmaya çıkan Rayo Vallecano, 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 79 gol atarken, 61 kez topu ağlarında gördü.

Kaynak: AA

