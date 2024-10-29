Real Madrid, Altın Top Törenini Boykottu - Son Dakika
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Spor

Real Madrid, Altın Top Törenini Boykottu

Real Madrid, Vinicius Junior'a ödül verilmemesi nedeniyle Altın Top törenine katılmadı.

29.10.2024 00:16
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İspanya'nın Real Madrid Kulübü, France Football dergisinin organizasyonunda verilen ve Avrupa futbolunun en prestijli ödülleri olarak bilinen Altın Top (Ballon d'Or) ödül törenini boykot etti.

İspanyol basınının Real Madrid Kulübü kaynaklarına dayanarak verdiği haberlerde, Paris'te düzenlenen 2024 yılı ödül töreninde Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a "en iyi futbolcu" ödülü verilmeyeceğini öğrenen Real Madrid'in törene katılmadığı bildirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE verdiği haberde, "Real Madrid kaynaklarına göre kulüp, en iyi kulüp ve teknik direktör ödüllerini alacağına inanıyor ancak Vinicius veya Carvajal'ın ödül almamasından dolayı oyuncularına olan saygısından vazgeçmeyecek. Galada Real Madrid'den futbolcular, yöneticiler ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişi hazır bulunacaktı. Ama hiçbiri Paris'e gitmedi." ifadelerini kullandı.

As gazetesi de Real Madrid Kulübü yönetiminin "Ödülün kriterleri Vinicius'u kazanan ilan etmiyorsa, aynı kriterler Carvajal'ı kazanan ilan etmelidir. Böyle olmadığına göre Altın Top'un ve UEFA'nın Real Madrid'e saygı duymadığı aşikar. ve Real Madrid saygı duyulmayan bir yere gitmez." şeklinde düşündüğünü ve törende olmayacağını yazdı.

Real Madrid Kulübü konuya ilişkin şu ana kadar hiçbir açıklama yapmazken, resmi internet sitesinden "Real Madrid sosyal medya ağlarında 600 milyon takipçiye ulaştı." ifadelerini paylaştı.

Kaynak: AA

Vinicius Junior, Real Madrid, Politika, Futbol, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Altın Top Törenini Boykottu - Son Dakika

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