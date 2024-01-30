Arda Güler antrenmanda Modric\'i çılgına çevirdi

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Getafe ile La Liga'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'in antrenmanında Arda Güler'in etkili oyunu Luka Modric'i çılgına çevirdi.
Defensa Central'in haberine göre, antrenmanda yapılan çift kale maçta Luka Modric'in takımına karşı mücadele veren takımda olan Arda Güler, etkili oyunuyla sahaya damga vurdu.
Arda'nın gol ve asistlerine karşı koyamayan Luka Modric, en sonunda "Lanet olsun sol ayağını daha iyi kapatmalıyız" diye arkadaşlarına bağırdı.
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