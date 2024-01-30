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Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi - Son Dakika
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Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi

Real Madrid'in Getafe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda Arda Güler'in etkili oyunu, Luka Modric'i sinirlendirdi. Arda'nın gol ve asistlerine karşı koyamayan Modric, arkadaşlarına 'Lanet olsun sol ayağını daha iyi kapatmalıyız' diye bağırdı.

30.01.2024 - 15:25,  Güncelleme: 15:59
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Getafe ile La Liga'da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'in antrenmanında Arda Güler'in etkili oyunu Luka Modric'i çılgına çevirdi.

ARDA GÜLER DÖKTÜRDÜ

Defensa Central'in haberine göre, antrenmanda yapılan çift kale maçta Luka Modric'in takımına karşı mücadele veren takımda olan Arda Güler, etkili oyunuyla sahaya damga vurdu.

MODRIC ÇILGINA DÖNDÜ

Arda'nın gol ve asistlerine karşı koyamayan Luka Modric, en sonunda "Lanet olsun sol ayağını daha iyi kapatmalıyız" diye arkadaşlarına bağırdı.

Arda Güler antrenmanda Modric\'i çılgına çevirdi
YORUMLAR (2)
  • GÖKHAN ŞİMŞEK: Geleceğin bir numaralı futbolcusu olacak kardeşim Allah sakatlık vermesin Yanıtla 0 42
  • Tuncer Erence: Ancak antrenman da izleyebiliyoruz zaten Yanıtla 5 15

Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

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