Real Madrid, Arbeloa ile yollarını ayırdı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Arbeloa, 2025-2026 sezonunda Real Madrid ile tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.