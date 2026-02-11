Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi - Son Dakika
Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Real Madrid, Avrupa Süper Ligi\'nden çekildi
11.02.2026 18:40
İspanyol devi Real Madrid, kuruluş aşamasında yaratacağı heyecan ve rekabet ile tüm dünyanda ses getirileceği belirtilen Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını açıkladı. Böylece tarihi projede hiçbir takım kalmadı.

Kuruluş aşamasında yaratacağı heyecan ve rekabet ile tüm dünyanda ses getirileceği belirtilen Avrupa Süper Ligi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

REAL MADRID AVRUPA SÜPER LİGİ'NDEN AYRILDI

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmasının ardından Real Madrid de 'Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda' UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun yararına aylar süren görüşmelerin ardından UEFA, EFC ve Real Madrid, sportif liyakat ilkesine saygı göstererek, kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini vurgulayarak ve teknoloji kullanımı yoluyla taraftar deneyimini geliştirerek Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için prensipte bir anlaşmaya vardı." denildi. Açıklamada, "Bu prensip anlaşması, nihai bir anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Avrupa Süper Ligi ile ilgili hukuki ihtilaflarının da çözülmesine hizmet edecektir." bilgisi verildi.

ÇEKİLEN DİĞER KULÜPLER

12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı Avrupa Süper Ligi projesinden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti. Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona ise 7 Şubat'ta projeden ayrılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
