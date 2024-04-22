Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı - Son Dakika
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Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. El Clasico mücadelesi nefesleri kesti. Real Madrid, Junior Vinicius ve Lucas Vazquez'in golleriyle eşitliği yakaladıktan sonra Jude Bellingham'ın golüyle 3-2 öne geçti ve maçı kazandı. Milli oyuncu Arda Güler ise forma şansı bulamadı.

22.04.2024 00:07
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La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

El Clasico nefesleri kesti. La Liga'nın 32. haftasında Real Madrid, Santiago Barnabeu'da Barcelona'yı konuk etti. Mücadele oldukça tempolu başladı. 6. dakikada Raphinha'nın pasında Andreas Christensen fileleri havalandırarak Barça'yı 1-0 öne geçirdi. 18. dakikada Real Madrid, Junior Vinicius'un penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda da tempo oldukça yüksekti. 69. dakikada Fermin Lopez yeniden Barcelona'yı öne geçiren golü attı. (1-2). Madrid bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 73. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle yeniden eşitliği yakaladı. 90+1. dakikada sahneye Jude Bellingham çıktı ve Real Madrid'i 3-2 öne geçirdi. Bu gol aynı zaman da maçın da skoru oldu.

Öte yandan maç kadrosunda yer alan milli oyuncu Arda Güler forma şansı bulamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Real Madrid, Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı - Son Dakika

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