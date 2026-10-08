Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler ödülünü aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
LaLiga ekibi Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü aldı. Kulübün internet sitesine konuşan Güler, kendini çok önemli hissettiğini belirterek bu ödül için mutlu ve gururlu olduğunu, bu yıl kupalar kazanmayı umduğunu söyledi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü aldı.
Kulübün internet sitesine konuşan Arda Güler, "Kendimi çok önemli hissediyorum. Bu ödül için çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz ve ben de buna katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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