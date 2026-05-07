Real Madrid'de Kavga Krizi
Real Madrid'de Kavga Krizi

07.05.2026 18:57
Tchouameni ve Valverde, antrenmanda kavga etti; Valverde hastaneye kaldırıldı.

İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'in iki yıldız futbolcusu Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiğini iddia etti.

Marca'nın internet sayfasında manşete taşıdığı iddiada, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı oyuncu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığı belirtildi.

Haberde, "Real Madrid soyunma odasındaki gerilim, dün Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan kavga sonrasında azalmak bir yana, son saatlerde daha da kötüleşti. Uruguaylı ve Fransız oyuncunun karıştığı son olay, Federico'nun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı." denildi.

Kulüp içi kaynaklara dayandırılarak verilen haberde, iki futbolcu arasındaki gerginlik ilk olarak dünkü antrenmanda çıkarken Valverde'nin, Tchouameni'nin selamını almayarak tokalaşmamasıyla başladı.

Teknik heyetteki bazı kişilerin ve diğer futbolcuların müdahalesiyle dün yatıştırılan olayın bugün daha da büyüdüğü ve antrenman sonrasında soyunma odasında Tchouameni ve Valverde'nin kavga ettiği yazıldı.

Valverde'nin aldığı darbe sonrasında hastaneye giderek kaşına dikiş attırdığı da iddia edildi.

Marca gazetesi, hafta sonu oynanacak Barcelona-Real Madrid maçını hatırlatarak, şu yorumu yaptı:

"Olayın büyüklüğü, tartışmanın ardından sadece birkaç dakika içinde soyunma odasında acil bir toplantıya yol açtı. (Real Madrid kulüp yöneticilerinden) Jose Angel Sanchez de toplantıya katıldı ve her iki oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Bu eşi benzeri görülmemiş kriz toplantısı sırasında tek bir oyuncu bile antrenman sahasını terk etmedi. Amaç, tüm bu sorunlara son vermek ve kulübün en üst düzeylerinde ciddi endişeye neden olan gerginliğin tırmanmasını önlemekti. Şu anda Real Madrid'deki atmosfer son derece gergin, sinirler, iç bölünmeler ve durumun çözülmekten çok uzak olduğu hissi giderek artıyor. Tekil bir olay olmaktan çok uzak olan bu çatışma, takım için özellikle hassas bir dönemde iç uyumun belirgin bir şekilde bozulduğunu doğruluyor."

Marca'daki iddialar tüm İspanyol medyasında yer alsa da Real Madrid Kulübü konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Diğer yandan Barcelona maçının hazırlıklarına devam eden Real Madrid'de sakatlığı bulunan milli futbolcu Arda Güler, takımdan ayrı olarak tek çalıştı.

Kaynak: AA

