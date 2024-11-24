Real Madrid'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak - Son Dakika
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Real Madrid'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak

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İstediği forma şansını alamadığı için Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler'e İtalyan ekibi Napoli talip oldu. Milli yıldızın, 80 milyon euroluk Khvicha Kvaratskhelia'nın da yerini doldurabileceği belirtildi. İspanyol devinin ise Arda'nın kiralık olarak ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.

24.11.2024 17:40
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Real Madrid'de teknik direkör Carlo Ancelotti'den bir türlü beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in geleceğine ilişkin çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

NAPOLİ İSTİYOR

Arda Güler'in peşinde olan Napoli'nin milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçeceği öne sürüldü. 2023'te Serie A şampiyonu olduktan sonra düşüş yaşayan Napoli'nin kadrosunu Arda Güler gibi yeteneklerle güçlendirmek istediği ifade edildi.

KVARATSKHELIA'NIN YERİNİ ALACAK

Todofichajes'te yer alan haberde, 19 yaşındaki futbolcunun, Napoli'den ayrılması beklenen ve piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Khvicha Kvaratskhelia'nın da yerini doldurabileceği belirtildi. Haberde ayrıca Real Madrid'in Arda Güler ile yolları kesin olarak ayırmak istemediği ancak kiralama seçeneğine sıcak bakılabileceği ifade edildi.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 resmi maça çıktı. 307 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Real Madrid\'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak

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Son Dakika Spor Real Madrid'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Bulut:
    Bu sondakkiyı bu arda yüzünden birakacam 13 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    komedi film gisesi bol olur gellll 7 2 Yanıtla
  • Remzi Kurt:
    Ayakları iyi ama fizik olarak çok zayıf 5 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    italya tekme cumhuriyeti..bu fizikle orda dayanamaz 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Evet Yine Boş Haber Arda Futbol Hayatı Kısa Sürdü Defolup Gitsin 1 5 Yanıtla
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