La Liga devi Real Madrid, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında ikinci takımın maçlarını oynadığı Valdebebas'taki 7 numaralı sahada ani bir kararlaLeganes ile gizli bir maç düzenledi.
Hiçbir yerden yayımlanmayan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı müsabakada teknik direktör Xabi Alonso, yıldız oyuncularından Thibaut Courtouis, Militao, Dean Huijsen, Dani Carvajal, Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Federico Valverde, Ceballos, Gonzalo gibi birçok yıldızına süre verdi.
Neredeyse tüm as kadronun şans bulduğu maçta milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Xabi Alonso'nun Arda Güler'e şans vermemesi yeni sezon öncesi tüm taraftarlarda büyük bir şaşkınlık yarattı.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'den gizli maç! Xabi Alonso'nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?