Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen ve Dean Huijsen ile Trent Alexander-Arnold gibi yıldızları kadrosuna katan Real Madrid, bu kez sürpriz bir transfere imza attı.
Real Madrid, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate forması giyen 17 yaşındaki on numara Franco Mastantuono'yu transfer ettiğini açıkladı. Eflatun-beyazlılar, geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterilen genç oyunc için kulübüne 45 milyon euro bonservis ödedi. İspanyol devi ayrıca Mastantuono ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 17'lik yıldızMastantuono 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'den sürpriz transfer! Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)