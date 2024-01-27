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Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi

Milli yıldız ligdeki ilk maçında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Vinicius Junior ve Aurelien Tchouameni'nin attığı gollerle galip gelen Real Madrid, puanını 54'e çıkararak liderlik koltuğuna oturdu.

Real Madrid, deplasmanda Las Palmas\'ı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi
27.01.2024 - 21:45,
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Milli yıldız ligde ilk maçına çıkarken, Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Real Madrid, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı. Gran Canaria Stadı'nda oynanan maçta 1-0 geriye düşen Madrid ekibi 65. dakikada Vinicius Junior ile eşitliği yakaladı. Milli oyuncu Arda Güler

81. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olduktan sonra Real Madrid, rakibine karşı baskısını artırdı ve 84. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrıldı. Las Palması'ın tek golü ise Javier Munoz'dan geldi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 54'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Real Madrid, deplasmanda Las Palmas'ı 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldi - Son Dakika
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