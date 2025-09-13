La Liga'nın 4. haftasında Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kylian Mbappe ve 44. dakikada Arda Güler kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü 56. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ile geldi. Real Madrid'de Dean Huijsen, 32. dakikadadirekt kırmızı kartla takımını yalnız bıraktı.
Takımının ikinci golünü kaydeden Arda Güler'in maçın 2. dakikasında attığı bir gol de Mbappe'nin ofsaytta olması nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Milli yıldızımız Arda Güler, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı. Real Sociedad ise 2 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Espanyol'u konuk edecek. Real Sociedad, Real Betis'e konuk olacak.
Bu golle birlikte Arda Güler, son 2 lig maçında da ağları havalandırmayı başardı. Milli yıldız son olarak Mallorca karşılaşmasında skoru 1-1'e getiren golü kaydetmişti.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'e 3 puanı Arda Güler getirdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?