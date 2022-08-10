Süper Kupa Real Madrid'in - Son Dakika
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Süper Kupa Real Madrid'in

10.08.2022 23:59
Süper Kupa Real Madrid'in

Real Madrid, E. Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek 5. kez UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Real Madrid, E. Frankfurt'u 2-0 mağlup ederek 5. kez UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son kazananı Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt, Helsinki Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. 38. dakikada Casemiro'nun pasında Alaba bomboş durumda topu ağlara gönderdi ve İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da etkili taraf Madrid'di. 65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vinicius'un pasında Benzema farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Real Madrid, Süper Kupa'yı müzesine götürdü. İspanyol ekibi 5. kez şampiyon olmanın sevincini yaşadı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Real Madrid, Süper Kupa, Frankfurt, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Kupa Real Madrid'in - Son Dakika

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