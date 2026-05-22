Real Madrid Finale Yükseldi

Euroleague Final-Four yarı final maçında İspanyol ekiplerinin mücadelesinde Real Madrid, Valencia Basket'i 105-90'lık skorla mağlup ederek, finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ev sahipliğinde düzenlenen EuroLeague Final-Four yarı finalinde İspanyol ekipleri Valencia Basket ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan müsabakanın ilk periyodunu Valencia Basket 28-26 önde tamamladı. Karşılıklı hücumlarla ve yüksek isabet oranıyla geçen ikinci çeyreğin ardından ilk yarı Real Madrid'in 62-56 üstünlüğüyle sona erdi. Madrid temsilcisi, üçüncü çeyrekte farkı açarak son periyoda 86-73 önde girdi. Final bölümünde de üstünlüğünü koruyan Real Madrid, parkeden 105-90 galip ayrılarak finalde Olympiakos'un rakibi oldu.

İki takım finalde 5. kez rakip

EuroLeague Final-Four finalinde, Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos ile Valencia Basket'i mağlup eden Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce finalde 4 kez rakip olurken, bu karşılaşmaların 3'ünde Real Madrid kupaya uzandı. Olympiakos ise 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Olympiakos ile Real Madrid arasındaki EuroLeague Final-Four finali, pazar günü TSİ 21.00'de oynanacak. - İSTANBUL