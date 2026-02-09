Real Madrid galibiyeti ikinci yarıda kaptı - Son Dakika
Real Madrid galibiyeti ikinci yarıda kaptı

Real Madrid galibiyeti ikinci yarıda kaptı
09.02.2026 07:55
İspanya La Liga'nın 23. haftasında Valencia ile karşılaşan Real Madrid, deplasmanda 2-0'lık galibiyet aldı. Maçta Real Madrid'in gollerini 65. dakikada Alvaro Carreras ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti. Milli futbolcu Arda Güler de mücadeleye ilk 11'de başladı.

Real Madrid, Valencia deplasmanında aldığı galibiyetle La Liga'daki yükselişini sürdürdü ve zirve yarışında Barcelona'yı takibini devam ettirdi.

MESTALLA'DA KRİTİK GALİBİYET

İspanya La Liga'nın 23. haftasında Valencia ile Real Madrid, Mestalla Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 2-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

GOLLER CARRERAS VE MBAPPÉ'DEN

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 65. dakikada sol bek Alvaro Carreras ve 90+1. dakikada Kylian Mbappé'den geldi. Madrid ekibi, kontrollü oyunu ve son bölümde bulduğu golle sonucu garanti altına aldı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcu Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı. Genç yıldız, 82 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı. Arda'nın performansı İspanyol basınında da yakından takip edildi.

ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET

Bu sonuçla Real Madrid, La Liga'da üst üste 8. galibiyetini alarak puanını 57'ye yükseltti. Madrid temsilcisi, lider Barcelona'yı yalnızca 1 puan geriden takip etmeyi sürdürdü.

Valencia ise ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. 23 puanda kalan ev sahibi ekip, küme düşme hattının sadece 1 puan üzerinde bulunuyor.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek. Valencia ise Levante ile kritik bir derbi maçına çıkacak.

