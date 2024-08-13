Real Madrid ile Atalanta arasında UEFA Süper Kupa maçı yarın oynanacak - Son Dakika
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Spor

Real Madrid ile Atalanta arasında UEFA Süper Kupa maçı yarın oynanacak

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları olan Real Madrid ile Atalanta, yarın Varşova'da karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 22.00'de TRT 1 ve TRT Radyo 1'de canlı yayınlanacak.

13.08.2024 11:52
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Futbolda 49. UEFA Süper Kupa, İspanya ekibi Real Madrid ile İtalya temsilcisi Atalanta arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid ile Atalanta arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 22.00'de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi yayın haklarını alan TRT, üç yıllık heyecanın açılışını UEFA Süper Kupa maçıyla yapacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Real Madrid ile Atalanta arasında UEFA Süper Kupa maçı yarın oynanacak - Son Dakika
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