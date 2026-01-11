Real Madrid\'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Real Madrid'den skandal bir hata geldi.

YANLIŞ 11 GÖRSELİ KULLANDILAR

Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan ilk 11 paylaşımında milli yıldızımız Arda Güler'in kadroda yer aldığı görüldü. Herkes Arda Güler'in El Clasico'ya ilk 11'de başlayacağını düşünürken Real Madrid'den yeni bir ilk 11 paylaşımı gelmesiyle birlikte gerçek sonradan ortaya çıktı.

ARDA GÜLER BU KEZ YEDEKLER ARASINDA

Real Madrid sosyal medya hesabından yapılan yeni ilk 11 paylaşımında Arda Güler'in yedekler arasında yer aldığı görüldü. Arda'nın yerine Gonzalo'nun kadroya girdiği gözlemlendi. Yapılan açıklamalara göre; İspanyol devinin ilk paylaştığı görselde bir yanlışlık olduğu, sonradan fark edildiği ifade edildi.