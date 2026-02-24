Real Madrid\'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Geçtiğimiz cumartesi oynanan ve Osasuna'nın 2-1 kazandığı Real Madrid maçından günler sonra dikkat çeken bir görüntü gündeme geldi.

YUMURTA YİYEREK ORUCUNU AÇTI

Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger'in, karşılaşma sırasında verilen arada orucunu yumurta yiyerek açtığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte o anlar kısa sürede gündem oldu.

Mücadelenin sonucu kadar, Rüdiger'in sahadaki iftar anı da futbolseverler arasında konuşulan başlıklardan biri haline geldi.