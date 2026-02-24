Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü - Son Dakika
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
24.02.2026 11:27
Osasuna'nın 2-1 kazandığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntülerde, Real Madridli Rüdiger'in orucunu sahada yumurta yiyerek açtığı görüldü.

Geçtiğimiz cumartesi oynanan ve Osasuna'nın 2-1 kazandığı Real Madrid maçından günler sonra dikkat çeken bir görüntü gündeme geldi.

YUMURTA YİYEREK ORUCUNU AÇTI

Real Madrid'in yıldız savunmacısı Antonio Rüdiger'in, karşılaşma sırasında verilen arada orucunu yumurta yiyerek açtığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte o anlar kısa sürede gündem oldu.

Mücadelenin sonucu kadar, Rüdiger'in sahadaki iftar anı da futbolseverler arasında konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

