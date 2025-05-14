İspanyol devi Real Madrid forması giyen ve performansıyla ağızları açık bırakan dünyaca ünlü futbolcu Vinicius Junior kendine büyük bir yatırım yaptı.
Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Vinicius, Brezilya Serie B ekiplerinden Athletic Club'u satın aldı. Vinicius'un satın aldığı Athletic Club, şu anda Brezilya Serie B'de 15. sırada yer alıyor.
Real Madrid'de bu sezon toplamda 50 maçta süre bulan Vinicius, söz konusu karşılaşmalarda 20 gol attı ve 16 asist kaydetti.
Son Dakika › Spor › Real Madrid'in yıldızı Brezilya'da kulüp aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?