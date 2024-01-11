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Real Madrid, Atletico Madrid'i mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Real Madrid, Atletico Madrid'i mağlup ederek İspanya Süper Kupası'nda finale yükseldi

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'i uzatma bölümlerinde 5-3 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Arda Güler 112. dakikada oyuna dahil oldu ve takımına galibiyeti getiren golleri atan isimler arasında yer aldı.

Real Madrid, Atletico Madrid\'i mağlup ederek İspanya Süper Kupası\'nda finale yükseldi
11.01.2024 - 01:14,
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Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde normal süresi 3-3 sona eren maçın uzatma bölümlerinde Atletico Madrid'i 5-3 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Arda Güler 112. dakikada Valverde'nin yerine oyun dahil oldu.

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid, Al Awal Park at King Saund University Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika 3-3 sona erdi. Real Madrid'de Arda Güler, 112. dakikada Valverde'nin yerine oyuna girdi. Bu dakikadan sonra iki gol bulan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri karşılaşmayı 5-3 kazanarak finale yükseldi. Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic (kendi kalesine) ve 120+3. dakikada Brahim Diaz atarken, Atletico Madrid'in gollerini ise 6. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antoine Griezmann ve 78. dakikada Antonio Rüdiger (kendi kalesine) kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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