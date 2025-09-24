Arda Güler boş geçmedi! Real Madrid, Levante'yi 4-1 yendi - Son Dakika
Arda Güler boş geçmedi! Real Madrid, Levante'yi 4-1 yendi

24.09.2025 00:44
Real Madrid, Arda Güler'in oynadığı maçta Levante'yi 4-1 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.

ARDA ASİST YAPTI

Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede Real Madrid, 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

BİLEKLERİ BÜKÜLMÜYOR

Ev sahibi ekibin 54. dakikada Karl Etta Eyong ile farkı bire indirdiği karşılaşmada, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere 2 gol daha bulan Real Madrid, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Başkent temsilcisi, 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkarırken, Levante 4 puanda kaldı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Arda Güler boş geçmedi! Real Madrid, Levante'yi 4-1 yendi
