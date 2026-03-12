Real Madrid, Manchester City'i 3-0 Yendi - Son Dakika
Real Madrid, Manchester City'i 3-0 Yendi

12.03.2026 01:19
Real Madrid, Arda Güler'in sahada olduğu maçta Manchester City'i 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında konuk ettiği Manchester City'i 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol ekibi Real Madrid, evinde İngiliz temsilcisi Manchester City'i konuk etti. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetti. Real Madrid, baskın götürdüğü mücadeleden 3-0 galip ayrılarak avantajı elde etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 20, 27 ve 42'nci dakikalarda Federico Valverde kaydetti. Mücadelenin 57'nci dakikasında ev sahibi ekipte Vinicius Jr penaltıdan yararlanamadı. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı.

Bu eşleşmenin rövanşı 17 Mart Salı günü TSİ 23.00'te Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Bayer Leverkusen - Arsenal: 1-1

Bodo/Glimt - Sporting CP: 3-0

PSG - Chelsea: 5-2

Kaynak: DHA

Real Madrid, Manchester City'i 3-0 Yendi

