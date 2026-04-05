İzmir\'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

05.04.2026 12:29
İzmir'in Torbalı ilçesinde çamura saplanan iki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde oyun oynadıkları arazide çamura saplanarak mahsur kalan iki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde dün etkili olan yağışın ardından balçığa dönen arazide top oynayan 10 yaşındaki iki çocuk çamura saplandı.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Hareket etmekte zorlanan çocukları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.Kaygan zeminde güçlükle ilerleyen ekipler halat yardımıyla çocukları çıkardı. Güvenli alana taşınan ve sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Torbalı, İtfaiye, Güncel, Çocuk, İzmir, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    Allah koruyor çocukları, iyiki birileri görüp sebep oldu kurtuluşa Allahın izni ile. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
