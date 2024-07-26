Real Madrid, Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Real Madrid, Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid, Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Real Madrid, deneyimli basketbolcu Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ibaka, geçtiğimiz sezon Bayern Münih ile Euroleague'de başarılı performans sergilemişti. İspanyol oyuncu daha önce NBA'de de forma giymişti.

26.07.2024 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol ekibi Real Madrid, deneyimli basketbolcu Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, uzun rotasyonuna bir dönem takımda forma giyen İspanyol basketbolcu Serge Ibaka'yı kattı. Madrid'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

34 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Bayern Münih ile Euroleague'de 12.6 sayı, 6.8 ribaund, 12. asist ve 1.2 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

2011-2012 sezonunda kısa bir dönem Real Madrid'de oynayan İspanyol oyuncu kariyerinde NBA'de Oklahoma City Thunder, Orlando Magic, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Milwaukee Bucks'ta forma giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayern Münih, Basketbolcu, Real Madrid, Madrid, NBA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Real Madrid, Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:50:08. #1.12#
SON DAKİKA: Real Madrid, Serge Ibaka ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement